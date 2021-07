EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen strebt das Aus für herkömmliche Benzin- und Dieselautos an. In den vergangenen Wochen hätten zwar etwa ein Dutzend Hersteller in der EU angekündigt, zwischen 2028 und 2035 auf emissionsfreie Produktion umzusteigen, sagte von der Leyen im Interview mit d...

Den vollständigen Artikel lesen ...