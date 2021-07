Hong Kong (www.fondscheck.de) - Richard Jones, Fondsmanager des FSSA Asian Growth (ISIN IE00BYXW3677/ WKN A2AD02) bei FSSA Investment Managers, kommentiert, wie Investoren Unternehmen identifizieren können, die über ein gewisses Resilienzpotenzial für turbulente Phasen verfügen.Wir erleben derzeit eine Rotation auf dem Aktienmarkt, die zusammen mit einem Ausverkauf von Anleihen einhergeht, so die Experten von FSSA Investment Managers. So seien beispielsweise die Kurse anleiheähnlicher Aktien gefallen, die am stärksten von den niedrigeren Diskontsätzen profitiert hätten. ...

