Nach der fünfmonatigen Seitwärtskonsolidierung innerhalb des Trendkanals ist die Kursentwicklung wieder agiler und am Wege, das alte All Time High nachhaltig zu überwinden und neue Hochs zu markieren. Die Zinserhöhung als Folge steigender Inflation im Dollarraum ist bis auf weiteres vom Tisch und sollte den Technologiewerten Rückenwind verschaffen. An den Börsen ist "Big Tech" längst Weltspitze. Apple und Microsoft werden ...

