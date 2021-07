Am 25. April hatten wir auf eine Trading-Chance mit Alibaba aufmerksam gemacht. Die Überschrift des Beitrags lautete: "Alibaba: Jetzt wird es spannend - 260 USD oder 220 USD?" Mit diesem Trade konnte man keinen Treffer landen. Nach unserem Einstieg stieg der Kurs zunächst um einige US-Dollar an und hat im Anschluss eine wilde Achterbahnfahrt hingelegt. Am 08. Juli hat Alibaba ISIN: US01609W1027 in US-Dollar das Jahrestief bei 198,28 US-Dollar markiert. ...

