Im Frühjahr sag es ganz gut aus bei der Commerzbank, zumindest was die Faktoren angeht, die die Führung in der Hand hat. Der erfahrene Banker Helmut Gottschalk wurde an der Hauptversammlung zum neuen Aufsichtsratschef gewählt und die Verträge mehrerer Vorstände verlängert. Zudem steht ein Plan über den Jobabbau. Aber nun gibt es offenbar ausgerechnet bei der Digitalisierung - dem Kernstück der Sanierung neben den Kosteneinsparungen - größere Probleme. Der Stuhl des verantwortlichen Vorstandes wackelt.

Den vollständigen Artikel lesen ...