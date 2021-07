Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX tendierte gegen 8.30 Uhr um 0,19 Prozent tiefer als zuletzt. Leicht negative Vorgaben lieferten die Märkte in Asien und den USA. Die Aktienplätze zeigten sich laut Marktbeobachtern nach den am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreisen robust. Das Inflationsgespenst habe ...

