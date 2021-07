Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Das in Südkorea ansässige Unternehmen Sanigen hat bekannt gegeben, dass es in der Region ein Vertriebspartner von Illumina, dem weltweit führenden Unternehmen für Genomsequenzierung, werden wird.Die Partner werden zusammenarbeiten, um die NGS-Plattformtechnologie von Illumina für den Bereich Lebensmittelsicherheit und Mikrobiologie in Südkorea bereitzustellen.Sanigen ist ein auf Lebensmittelsicherheit spezialisiertes Unternehmen in Südkorea und bedient den Markt mit PCR-Kits und NGS-Panels. Sanigen bietet auch NGS-Analysen (Probenvorbereitung, Sequenzierung und Bioinformatik) für Kundenproben an, basierend auf seiner gut etablierten Datenbank für lebensmittelbedingte Krankheitserreger.Sanigen entwickelt zusammen mit Illumina NGS-Panels, die 16 Arten von lebensmittelbedingten Krankheitserregern aus rund 400 Proben schnell nachweisen können. Die Panels werden im 3. Quartal 2021 verfügbar sein.Die Unternehmen sind davon überzeugt, dass die Partnerschaft die Anwendung der NGS-Technologie auf dem Markt für Lebensmittelsicherheit beschleunigen und das Sicherheitsniveau verbessern wird. "NGS bietet dem Lebensmittelmarkt eine noch nie dagewesene Möglichkeit, die Sicherheit zu verbessern. Wir freuen uns, mit Sanigen zusammenzuarbeiten, dessen tiefgreifende Expertise in diesem Bereich eine treibende Kraft bei der Einführung neuer genauer und schneller Tests auf dem Markt für Lebensmittelsicherheit sein wird", sagte Gretchen Weightman, Vice President und General Manager für Illumina in Asien-Pazifik und Japan.Pressekontakt:Mark Choi82-10-9534-4277cmk@sanigen.krOriginal-Content von: Sanigen Co., Ltd. & Illumina Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157249/4967967