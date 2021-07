Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Daimler. Die Aktie von Daimler hat sich in den letzten Wochen rund zehn Prozent von ihrem Hoch im Juni entfernt. In der kommenden Woche wird Daimler Quartalszahlen vorlegen. Diese dürften stark ausfallen. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.