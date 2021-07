DJ OfficeFreund Software optimiert das Marketing in unzähligen Unternehmen - zum Gratis-Tarif - Deutsche Bürosoftware wird zum effektiven Marketing-Tool für Mailing- und Werbeaktionen

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts008/14.07.2021/09:15) - Marketing und Werbung werden noch immer von zu vielen mittelständischen Unternehmen als lästiges Beiwerk angesehen. Wenn überhaupt, wird nur saisonal und punktuell geworben. Kontinuität ist dabei ein Fremdwort. Meist hängt es an den zu geringen personellen Ressourcen in den Unternehmen, um Werbeaktionen sinnvoll zu betreiben. Eine einfache, aber geniale Bürosoftware, macht jetzt Schluss mit der Marketing-Wüste und organisiert schnell und einfach Werbebriefe, Direct-Mails und regelmäßige Serienbriefe an Kunden oder "Noch-nicht-Kunden". Das beste daran? Erstanwender und Start-Ups können die Vollversion von OfficeFreund gratis ein komplettes Jahr lang in vollem Umfang und ohne Kosten testen. Auch die genialen Marketing-Features. https:// www.officefreund.de

Intuitive Bürosoftware entwickelt sich zur Top-Marketing-Software in deutschen Unternehmen

"Es hat uns selbst am meisten überrascht, aber letztendlich entscheidet der Kunde. OfficeFreund ist ja eigentlich eine multifunktionale Bürosoftware, die alle Bereiche der Büro-Organisation in einem Unternehmen abdeckt. Dafür wird sie auch meist eingesetzt - ganz klar. Aber immer mehr unserer Kunden nutzen jene Tools besonders intensiv, die nahezu automatisiertes Marketing ermöglicht. Egal, ob 'Renner und Penner Analyse', Auswertungen zu saisonalen Umsätzen oder Umsatzaufstellungen des Verkaufsteams, der Außendienstmitarbeiter und Vertreter", so Dipl. Ing. Arnold Spatz, CEO des Entwicklerteams von Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH.

Komplette Marketing-Analysen und dann sofort Serienbriefe an unschlüssige Kunden

Wer Umsatz-Auswertungen macht, macht Marketing-Analysen. Wer "Renner und Penner"-Auflistungen macht, bringt sein Unternehmen weiter. Ohne Marketing geht gar nichts. Daher sind digitale Tools besonders wichtig, die eine Auswertung ganz einfach möglich machen. "Weil wir wissen, wie funktional und intuitiv unsere OfficeFreund Office-Software arbeitet, können wir uns auch ohne Probleme einen 365-Tage-Test der Vollversion von OfficeFreund erlauben. Wir sind uns sicher, am Ende gewinnt OfficeFreund neue Freunde fürs Leben", betont Dipl. Ing. Arnold Spatz.

Optimierung der kompletten Büroorganisation von A bis Z mit OfficeFreund

Vor allem mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups müssen flexibel agieren. OfficeFreund unterstützt in den relevantesten Unternehmensbereichen. Sie ist intuitiv zu bedienen und flexibel. Geschäftsvorgänge werden effizient miteinander verknüpft. Die Arbeit wird vereinfacht und ist in allen Bereichen dokumentierbar. Dieses ist eine sehr günstige, effiziente Bürosoftware auf dem Markt. Vor allem Serienbriefe und Werbepost können mit OfficeFreund einfach und schnell versendet werden! OfficeFreund kann schnell und zu 100 Prozent an das jeweilige Unternehmen und seine individuellen Anforderungen angepasst werden. Mitarbeiter finden sich auch ganz ohne Schulung mit der Software zurecht.

Infos zur 30-Tage-Testversion oder dem 100-Prozent-Gratis-365-Tage-Test unter: https://www.officefreund.de

(Ende)

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210714008 ]

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 03:17 ET (07:17 GMT)