2020 konnte BASF wegen des coronabedingten Einbruchs im zweiten und dritten Quartal beim Ergebnis nicht annähernd den Vorjahreswert erreichen. Vor allem die schwache Nachfrage der Auto- und Luftfahrtbranche machte dem Unternehmen in den ersten Monaten der Corona-Pandemie schwer zu schaffen. Seit dem Schlussquartal geht es dank einer Erholung wichtiger Industrien aber wieder deutlich voran. Aufgrund einer höheren Nachfrage und gestiegener Preise hob BASF erst jüngst überraschend die Ziele für 2021 zum zweiten Mal an. Für 2021 erwartet BASF jetzt einen Umsatz von 74 bis 77 Mrd. Euro, das sind je 6 Mrd. mehr als bislang. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen und Sondereinflüssen (Ebit) soll 7 bis 7,5 Mrd. Euro erreichen. Zuvor hatte man nur mit 5 bis 5,8 Mrd. Euro gerechnet. Mit den neuen Zielen peilt BASF eine deutliche Steigerung über das Vorkrisenniveau hinaus an und bestenfalls sogar den höchsten Umsatz in der Firmengeschichte. 2020 hatte BASF ein bereinigtes Ebit von knapp 3,6 Mrd. und Erlöse von rund 59 Mrd. Euro erzielt.



Im zweiten Quartal lag das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen nach vorläufigen Zahlen mit 2,36 Mrd. Euro um gut das Zehnfache über dem Wert des Vorjahres. Damals hatte dieses Ergebnis gerade einmal bei 226 Mio. Euro gelegen. Auch der Umsatz legte mit 19,75 Mrd. Euro im Vergleich zum Vorjahreswert von 12,68 Mrd. deutlich zu. Den Halbjahresbericht gibt es am 28.7..



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



