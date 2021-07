Der Schweizer Photovoltaikmarkt ist 2020 in allen Marktsegmenten gewachsen. Die Solarthermie-Absätze gingen dagegen zurück. Das besagt die "Statistik Sonnenenergie" des Branchenverbands Swissolar. Demnach sind die gesamten Photovoltaik-Verkäufe in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um 48 Prozent gestiegen. Sie erreichen nun einen neuen Rekordwert von 493 MW. Anders ausgedrückt kaufte ein Schweizer im Schnitt 0,3 Quadratmeter Solarmodule. Zum Jahresende 2020 waren in der Schweiz Solaranlagen mit einer ...

