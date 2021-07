Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die entscheidende Frage am Rentenmarkt ist derzeit, ob es in näherer Zukunft zu einem Abschmelzen der Anleihekäufe gefolgt von Zinserhöhungen kommt, so die Analysten der Helaba.Dass dies passieren werde, sei nahezu klar, nur wann? Die Rentenmärkte hätten sich anscheinend mit der Idee angefreundet, dass dies noch in weiter Ferne sein werde. In Bezug auf die EZB werde dies durch die verbale Begleitung seitens der Ratsmitglieder insbesondere vor dem Hintergrund des beschlossenen Strategiewechsels untermauert, sodass die US-Notenbank in dieser Sache der Vorreiter sein dürfte - auch vor dem Hintergrund des erneuten Inflationsschubes. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...