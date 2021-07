Die Aktien der Deutsche Telekom konnten am Vortag weiter kräftig ansteigen, kommen am heutigen Mittwoch aber wieder etwas zurück. Der Aufwärtstrend ist bei den Titeln klar intakt, Rücksetzer bieten sich für eine Long-Position an. Der Long-Bereich wird angehoben. Eine neue Long-Position in Trendrichtung bietet sich nun im Bereich von 18,00 Euro leicht unterhalb des 10er-EMA an. Der Aufwärtstrend ist klar intakt, die nächste ...

