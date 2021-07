Wie HelloFresh am Dienstag mitgeteilt hat, will man das Geschäft mit Fertigmahlzeiten mit dem Kauf des australischen Unternehmens Youfoodz ausbauen. Der Preis liege bei rund 125 Millionen australischen Dollar (rund 79 Millionen Euro). Analysten bewerten den Deal positiv. Die Aktie von HelloFresh notiert knapp unter ihrem Allzeithoch.Verzehrfertige Mahlzeiten hätten in Australien ein rasantes Wachstum erlebt und der Zukauf werde das Ready-To-Eat-Segment stärken, begründete HelloFresh die bevorstehende ...

