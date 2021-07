NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG vor der Berichtssaison der europäischen Stahlunternehmen von 38 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnaussichten für die Branchenunternehmen hätten sich verbessert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Experte bevorzugt weiterhin Aktien von Karbonstahl-Herstellern. Dank des robusten Preisumfelds dürfte sich im zweiten Quartal bei Salzgitter die Profitabilität des Bandstahlgeschäfts erhöht haben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 12:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006202005

SALZGITTER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de