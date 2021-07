Die Pinterest-Aktie (WKN: A2PGMG) ist schon wirklich merkwürdig. Das erste Quartal dieses Börsenjahres ist eigentlich sehr wachstumsstark gewesen. Trotzdem kommen die Anteilsscheine zuletzt nicht mehr so richtig in den Tritt. Im Gesamtjahr 2021 liegen die Anteilsscheine zwar noch ca. 5 % im Plus. Mit Blick auf das kurzfristige Hoch vom Februar bei fast 90 US-Dollar liegen wir mit derzeit 72,11 US-Dollar je Aktie noch weit entfernt. Die spannende Frage dürfte daher jetzt sein: Steht die Pinterest-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...