München (ots) - - Neben etablierten Schauspieltalenten und Newcomer:innen gehören zum Cast auch bekannte Influencer:innen, darunter Lukas White, Luana Knöll und Jana Riva.- Den Titelsong zur Amazon Exclusive Serie liefert Musiker und Content Creator Mario Novembre- Die Comedy-Serie wird von PANTAFLIX Studios produziert und startet später exklusiv bei Amazon Prime VideoWillkommen im normalen Wahnsinn einer Münchner Studenten-WG. Amazon Prime Video und die PANTAFLIX AG kündigen heute den Start der Dreharbeiten Sex Zimmer, Küche, Bad an. Die neue Young-Adult-Serie rund um das Leben in einer sechser WG im Trend-Viertel rund um den Gärtnerplatz wird noch bis Mitte August in München gedreht. Sex Zimmer, Küche, Bad wird von den PANTAFLIX Studios produziert. Die acht Episoden der Amazon Exclusive Serie startet später exklusiv bei Amazon Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Zum Cast der Young Adult-Serie gehören Céline Beran (https://www.imdb.com/name/nm6255882/?ref_=nv_sr_srsg_4), Sascha Quade (https://www.imdb.com/name/nm2173206/?ref_=nm_mv_close), Chris Torez und Patrick Mölleken (https://www.imdb.com/name/nm2138080/?ref_=nv_sr_srsg_0). Die Hauptrollen übernehmen neben etablierten Schauspieltalenten und Newcomer:innen auch erfolgreiche Influencer:innen, darunter Lukas White (https://www.tiktok.com/@itslukaswhite?lang=en), Leon Pelz (https://www.tiktok.com/@leonpelz?) und Luana Knöll (https://www.tiktok.com/@luanaknoell/). Musiker und Content Creator Mario Novembre (https://www.tiktok.com/@marionovembre?lang=de-DE) stellt den Titelsong der Amazon Exclusive Serie und ist in einer Gastrolle zu sehen.Sex Zimmer, Küche, Bad erzählt mit viel Humor aus dem Leben einer Studenten-WG im Münchner Glockenbachviertel, mitten im Herzen der Isar-Metropole. Das Leben der WG-Bewohner:innen am Gärtnerplatz wird auf den Kopf gestellt, als Haupt-Mieterin Ina und ihr Freund Nelson spontan beschließen, nach Portugal auszuwandern. Für die zurückbleibenden Mitbewohner:innen beginnt der Casting-Marathon, um Ersatz für die beiden zu finden - doch der Wunschzettel für die perfekte Nachfolge für Ina und Nelson ist lang und unterscheidet sich von Mitbewohner:in zu Mitbewohner:in. Die Wahl fällt auf Sophie, inklusive eigener Putzfrau. Damit ist das Chaos aber lange nicht überwunden. Vor der sechser WG liegen jede Menge Hürden und Drama, aber auch unvergessliche Party-Nächte und Erlebnisse mit der Münchner Wahlfamilie."Mit Sex Zimmer, Küche, Bad bringen wir zusammen mit PANTAFLIX Studios zum ersten Mal eine deutsche Serie mit einem Cast aus professionellen Schauspieler:innen und beliebten Influencer:innen zu Prime Video", sagt Dr. Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland. "Prime-Mitglieder können sich auf unterhaltsame Geschichten mitten aus dem Leben freuen - mit allen Höhen, Tiefen, Dramen aber auch herzlichen Momenten, die das Leben in WG mit Studierendenbereithält.""Sex Zimmer, Küche, Bad ist etwas ganz Besonderes. Die Partnerschaft mit einem globalen Player wie Prime Video zeigt, dass unsere moderne Herangehensweise an das Erzählen von Geschichten und dem Mix aus jungen Creator:innen und professionellen Schauspieler:innen bestens funktioniert. Wir freuen uns über diesen Vertrauensbeweis und auf die Produktion von Sex Zimmer, Küche, Bad", sagt Sebastian Lang, Geschäftsführer der PANTAFLIX Studios.Die Amazon Exclusive Serie wird von PANTAFLIX Studios produziert. Creative Producerin ist Anette Kraska (https://www.imdb.com/name/nm3139673/?ref_=nv_sr_srsg_0), als Executive Producer fungiert Sebastian Lang (https://www.imdb.com/name/nm8690031/?ref_=nv_sr_srsg_0). Tim Gondi (https://www.imdb.com/name/nm7191987/?ref_=nv_sr_srsg_0) zeichnet als Autor für das Drehbuch aller acht Folgen verantwortlich, Regisseur ist Lars Parlaska (https://www.imdb.com/name/nm0663052/?ref_=nv_sr_srsg_0).Sex Zimmer, Küche, Bad ergänzt das umfangreiche Angebot an tausenden Filmen und Serienepisoden bei Prime Video, darunter deutsche Amazon Originals wie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, LOL: Last One Laughing, Deutschland89, Bibi & Tina, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, BEAT undpreisgekrönte internationale Amazon Original Serien und Filme wie dieEmmy- und Golden Globe-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, denOSCAR-Gewinner Sound of Metal, denGolden Globe-Gewinner und OSCAR-nominierten Borat Anschluss Moviefilm, die OSCAR-Nominierten Time und One Night in Miami...,sowie The Boys, Der Prinz aus Zamunda 2, Tom Clancy's Jack Ryan, Sylvies Liebe und Upload. 