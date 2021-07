FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 172 (139) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RICARDO PRICE TARGET TO 400 (470) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES ITM POWER WITH 'HOLD' - TARGET 400 PENCE - BERENBERG RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2050 (1820) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1400 PENCE - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 950 (855) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES OCADO PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DAVY CUTS EASYJET TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 850 (920) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2850 (2620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4300 (4200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 610 (629) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES XP POWER WITH 'HOLD' - TARGET 5200 PENCE - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 661 (645) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 210 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 49,50 (48,80) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 218 (265) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1416 (1388) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 675 (610) P - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 800 PENCE - RBC RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 820 (770) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 7600 (6500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 530 (520) PENCE - 'NEUTRAL'



