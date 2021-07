Berlin (ots) - Der Neubau des Schiffshebewerkes Niederfinow könnte erheblich teurer werden als bislang bekannt. Nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums werden derzeit Verhandlungen mit dem Baukonsortium zu Forderungen für Mehrausgaben geführt.Dabei geht es um rund 165 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des Bundes auf eine parlamentarische Anfrage grüner Bundestagsabgeordneter hervor. Zu Baubeginn war der Gesamtbedarf für den Neubau des Schiffshebewerkes auf rund 300 Millionen Euro kalkuliert, aktuell liegen die Ausgaben bei 360 Millionen. Würden die Forderungen des Baukonsortiums in vollem Umfang erfüllt, ergäbe sich eine Kostensteigerung von insgesamt 225 Millionen Euro. Der Bund rechnet damit, dass das Hebewerk Ende des Jahres in Betrieb gehen kann.Das neue Schiffshebewerk in Niederfinow soll den etwa 90 Jahre alten Vorgängerbau ersetzen. Seit 2009 wird gebaut, ursprünglich sollte es 2014 fertig sein. Es verbindet den Ostseehafen in Stettin mit der Hauptstadtregion. Der Neubau ist erforderlich, weil das alte Hebewerk zu klein ist für moderne Küstenmotor- und Containerschiffe.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4968223