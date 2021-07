Hamburg (ots) - Von Mitte Juli bis Anfang August finden in diesem Jahr die NDR Sommerinterviews in Niedersachsen statt. Eingeladen sind die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Parteien, die im Niedersächsischen Landtag als Fraktion vertreten sind. Geplant sind Gespräche zu den wichtigsten Fragen der aktuellen Politik - politisch, persönlich und in sommerlicher Atmosphäre. Vor welchen Herausforderungen stehen Politik und Menschen in Niedersachsen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie? Wie sehen die Strategien aus für die Kommunalwahlen im Herbst? Wie werden die Chancen für die Bundestagswahl bewertet?Die Reihe ist zu sehen und hören im Regionalmagazin "Hallo Niedersachsen" um 19.30 Uhr im NDR Fernsehen, im Radio in der Sendung "Funkbilder - der Tag" um 16.00 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen sowie online auf NDR.de.Sendetermine:16. Juli 2021: Stephan Weil (SPD)25. Juli 2021: Stefan Birkner (FDP)27. Juli 2021: Bernd Althusmann (CDU)1. August 2021: Julia Hamburg (Grüne)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkNDR Landesfunkhaus NiedersachsenMartina Thorausch/Michael OrthTel.: 0511/988 2430Mail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/4968226