Die Bundesregierung hat in ihrer Kabinettssitzung am heutigen Mittwoch den Waldbericht 2021 beschlossen. Dazu erklären der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Albert Stegemann, und der forstpolitische Sprecher Alois Gerig:Albert Stegemann: "Unsere Wälder stehen vor dem Hintergrund des Klimawandels vor großen Herausforderungen. Der die vergangenen vier Jahre umfassende Waldbericht zeigt auf, welche massiven Schäden Stürme, extreme Trockenheit oder Schädlinge wie der Borkenkäfer an den Wäldern hinterlassen haben. Hinzu kommt ein zusammengebrochener Rohholzmarkt mit wenigen Einkommensmöglichkeiten für die vielen Waldbesitzer. Diese Situation haben wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion erkannt und so stehen für den Sektor Forst und Holz Mittel in Höhe von bis zu rund 1,5 Milliarden Euro bereit, um die Wälder fit zu machen für die Zukunft.Ein zukunftsfähiger und nachhaltig bewirtschafteter Wald ist von wesentlicher Bedeutung, um die Klimaschutzziele zu erreichen und daher im Interesse aller Bürgerinnen und Bürger. Die Wälder leisten darüber hinaus viele weitere Ökosystemleistungen für die Gesellschaft, die aktuell ökonomisch nicht vermarktet werden können. Dies betrifft beispielsweise die Ausfilterung von Luftverunreinigung, die Sicherung des Wasserhaushaltes, den Wald als Erholungsraum oder weitere vielfältige Biodiversitätsleistungen. Eine Honorierung dieser vielen Ökosystemleistungen der Wälder, die wir bereits angestoßen haben, wollen wir weiter voranbringen und ein entsprechendes Honorierungssystem entwickeln und fest etablieren."Alois Gerig: "Der Waldbericht zeigt Schwarz auf Weiß, dass wir schon vieles richtig gemacht haben, aber er führt uns auch noch einmal das ganze Ausmaß der Waldschäden vor Augen: Insgesamt 277.000 Hektar Wald sind geschädigt und müssen wiederbewaldet werden.Es wird deutlich, dass es unsere Verantwortung ist, die deutschen Wälder aktiv an den Klimawandel anzupassen und die klimafreundliche Holznutzung voranzutreiben. Leider konnten wir unseren Koalitionspartner im Rahmen der Nachschärfungen des Klimaschutzgesetzes in den letzten Sitzungswochen davon nicht überzeugen. Es sind damit nicht nur wichtige Chancen für den Klimaschutz durch die nachhaltige Waldbewirtschaftung verpasst worden, es wurden sogar weitere Hindernisse in den Weg gelegt. Hier muss in der kommenden Legislaturperiode dringend nachgebessert werden. Neben der bereits initiierten ganzheitlichen Honorierung der Ökosystemleistungen der Wälder wird die Förderung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung auch in der kommenden Legislaturperiode Aufgabe der Union - als die 'Wald-Partei' - sein."