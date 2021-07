Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit 8- und 9-fachen Überzeichnungen liefen die NGEU-Finanzierungen erwartungsgemäß gut und die Emissionslevel konnten gegenüber IPT um jeweils 2 BP reingezogen werden, so die Analysten der Helaba.Die 10-jährige Anleihe sei zu MS -6 und das 20-jährige Pendant zu MS +7 gekommen. Die nächsten Emissionen würden wohl nach der Sommerpause nicht wie bisher via Syndikat abgewickelt, sondern über Auktionen an den Markt gebracht. Bis Jahresende würden noch NGEU-Aktivitäten von 30 Mrd. EUR erwartet. Ab 2022 stünden dann weitere Hunderte Milliarden zum Verkauf, um den "Wiederaufbaufonds" der EU zu finanzieren. Ob sich NGEU zu einer permanenten fiskalpolitischen Institution der EU entwickele, sei eine der spannenden Fragen der nächsten Jahre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...