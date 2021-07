Singapur (ots/PRNewswire) - Das neue Performance 3 AC-Panel wird das bestehende AC-Angebot von Maxeon ergänzenMaxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von Solar-Innovationen und -Kanälen, hat heute die Erweiterung seiner AC-Energielösungen um die Einführung des neuen Performance 3 AC-Panels bekannt gegeben. Dies ist das zweite Produkt im AC-Portfolio des Unternehmens und folgt auf die Einführung des Premium-AC-Panels Maxeon 5 Ende 2020. AC-Energielösungen kombinieren die branchenführende Solarmodultechnologie von Maxeon mit fortschrittlicher Mikro-Wechselrichtertechnologie und bieten so eine leistungsstarke und vollständig anpassbare Solarlösung, um das Energiegewinnungspotenzial jedes Dachs zu maximieren. Das neue Performance 3 AC-Panel wird von Maxeon Solar Technologies unter der Marke SunPower ab dem dritten Quartal 2021 über autorisierte Installateur-Netzwerke und Distributoren an Privatkunden in internationalen Schlüsselmärkten vertrieben."Die Kunden von heute werden immer anspruchsvoller, sie erwarten höchste Qualität und Sicherheit von ihren Solaranlagen", erklärt Jeff Waters, Chief Executive Officer bei Maxeon Solar Technologies. "Dies sind die Hauptgründe für den Erfolg unseres ersten AC-Panels unter der Maxeon-Produktlinie. Maxeon 5 AC-Panels sind derzeit in siebzehn europäischen Ländern und in Australien erhältlich, wo wir eine starke Nachfrage sehen. Die Erweiterung um ein AC-Panel der Performance-Linie wird es uns ermöglichen, verschiedene Marktsegmente mit einem wertorientierten Geschäftsangebot zu bedienen. Mit dem neuen Performance 3 AC-Panel setzt Maxeon seine Strategie fort, das Geschäft mit dezentraler Stromerzeugung (DG) zu erweitern und 'über das Panel hinaus' zu gehen - indem wir unsere einzigartig geschulten Vertriebspartner und deren Fähigkeit nutzen, um unsere signifikante technologische Wettbewerbsdifferenzierung in überzeugende Kundenvorteile umzusetzen."Das neue Performance 3 AC-Panel bietet den Installateuren den Vorteil einer effizienteren Installation, einer vereinfachten Logistik und Lagerverwaltung sowie eines flexibleren Systemdesigns. Für Hausbesitzer ist diese fortschrittliche Solarlösung ein System, das für die Maximierung der eigenen Stromerzeugung ausgelegt ist und eine überragende Zuverlässigkeit unter realen Bedingungen bei jeder Witterung und Verschattung bietet. Darüber hinaus lässt sich die Solaranlage dank der AC-Architektur jederzeit erweitern, wenn sich der Energiebedarf ändert, und auch das Laden von Elektrofahrzeugen, die Speicherung von Wechselstrom, die Stromversorgung von Haushaltsgeräten usw. sind möglich.Jos Eisberg, Geschäftsführer von Voltark, einem deutschen SunPower Premier Partner, schätzt seine Erfahrungen mit den AC-Lösungen von Maxeon Solar Technologies wie folgt ein: "Wir sind stolz darauf, an der Spitze der Solartechnologie zu stehen und Privatkunden unser Fachwissen in Kombination mit den innovativsten Solarprodukten für ihre Häuser anzubieten. Die AC-Lösung bedeutet für unsere Kunden einen maximalen Energieertrag, unabhängig von der Art und Größe des Daches oder den Platzverhältnissen. Für uns bietet dieses innovative Konzept den Vorteil einer schnelleren und einfacheren Installation. Das All-AC-System mit 25 Jahren Produktgarantie vermittelt uns und unseren geschätzten Kunden ein beruhigendes Gefühl."Auch in Australien haben AC-Module erste Erfolge erzielt. Keera Single, CEO von Solargain, einem SunPower Elite-Partner, sagte: "SunPower AC-Module bieten nicht nur bewährte Leistung im schwierigen Klima Australiens, sondern auch die Flexibilität, dass jedes Modul unabhängig arbeiten kann. Zusammen mit der 25-jährigen Auf-Dach-Produktgarantie sprechen die AC-Energielösungen von Maxeon auch den anspruchsvollsten Kunden an.""Darüber hinaus bieten die SunPower AC-Energielösungen eine einzigartige Lösung für Kunden, für die ein konventionelles Strangsystem nicht in Frage kommt. Sie bieten uns also die Möglichkeit, neue Kunden zu erreichen. Wir freuen uns, das Performance 3 AC-Panel in unser Produktangebot aufzunehmen, damit wir unserem australischen Markt ausgesprochen hochwertige Solarsysteme anbieten können." Single fährt fort:"Wir sind davon überzeugt, dass das einzigartige Wertversprechen unserer AC-Energielösungen - fortschrittliche Technologie, höhere Energieausbeute und bewährte Zuverlässigkeit - in Kombination mit unseren sachkundigen Vertriebspartnern ein wichtiger Wachstumstreiber in unserem globalen DG-Geschäft ist. Wir sind begeistert von dem Marktpotenzial, das wir mit dieser Plattform erschließen. Diese Produkte werden sicherlich dazu beitragen, die Akzeptanz von Solarenergie bei Hausbesitzern zu beschleunigen und damit den positiven Wandel weiter voranzutreiben", so Waters abschließend.Das neue Performance 3 AC-Panel wird während der The smarter E Industry Days 2021 am 23. Juli 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt. Klicken Sie hier für weitere Informationen und um sich für die Veranstaltung anzumelden.Informationen zu Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) treibt den positiven Wandel voran. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und fertigt Solarmodule der Marken Maxeon und SunPower. Maxeon ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in bestimmten Ländern außerhalb der USA unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solar-Innovation mit Zugang zu über 1.000 Patenten und zwei erstklassigen Produktlinien für Solarmodule. Maxeon-Produkte decken über ein Netzwerk von mehr als 1.200 vertrauenswürdigen Partnern und Distributoren die weltweiten Märkte für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke ab. Als Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion kann Maxeon auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. 