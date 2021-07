Neckarsulm (ots) - Preisbewusste Kunden gehören zur Stammkundschaft des Lebensmittelhändlers Kaufland. In seiner neuesten Online-Kampagne spielt das Unternehmen nun bewusst mit seinem preisbewussten Image - eine große Auswahl an Eigenmarken zu günstigen Preisen. Die Online-Kampagne "Zu billig, um wahr zu sein" wird ab 15. Juli auf YouTube, TikTok, Facebook und Instagram zu finden sein.Der Spot "Zu billig, um wahr zu sein" zeigt eine Kaufland-Kundin, die sich dank ihres günstigen Einkaufs bei Kaufland wie im Luxus-Leben fühlt. Es geht um das perfekte High-Society-Leben, viel Bling-Bling, vergoldete Badezimmer und eine Champagnerpyramide. Dieses Luxusleben schafft man jedoch nur auf eine Weise - indem man beim Einkauf Geld spart."Wir möchten jüngere Zielgruppen mit mutigen und modernen Konzepten erreichen. Daher setzen wir im Rahmen unserer neuen Kampagne auf einen eigenen Hip-Hop-Song mit Wiedererkennungswert und nutzen die Social-Media-Kanäle zur gezielten Verbreitung und Ansprache unserer Zielgruppen", erläutert Michael Lüttgen, Geschäftsführer Marketing International.Prominente Unterstützung bekommt das Unternehmen dabei durch einen Gastauftritt von Younes Zarou, einem der erfolgreichsten TikTok-Stars in Europa. Er gehört mit 35 Millionen Fans auf TikTok und rund 2 Millionen Fans auf Instagram zu den Topstars der Social-Media-Szene.Zuletzt hatte Kaufland bereits durch Influencer-Kooperationen mit Herrn Anwalt, Crispy Rob und Knossi für Aufsehen gesorgt. Bei der Konzeption des Films unterstützte die Werbeagentur Heimat Berlin, produziert wurde der Spot von mypony. Die Socia-Media-Umsetzung begleitete die Digitalagentur la red.Weitere Informationen zu Kaufland erhalten Sie unter www.kaufland.de/presse.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4968364