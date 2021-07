(shareribs.com) London 14.07.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwoch etwas leichter, da sich die Marktteilnehmer weiterhin über die Nachfrageentwicklung in den nächsten Monaten sorgen. Das API meldet erneut einen Bestandsrückgang. Das private American Petroleum Institute meldete gestern Abend, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,1 Mio. Barrel gesunken seien. Weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...