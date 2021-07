Berlin (ots) - Die Radioflotte des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hat ihre Reichweite gesteigert. Laut der am Mittwoch (14.7.2021) veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2021 schalteten pro Tag mehr Menschen die Programme des rbb ein als bei der letzten Erhebung. Antenne Brandenburg ist das meistgehörte Radioprogramm in Brandenburg. rbb 88.8 erreicht in Berlin ebenfalls die größte Tagesreichweite. Starke Zuwächse verzeichnet zudem das Inforadio vom rbb."Öffentlich-rechtliches Angebot findet weiter stärksten Zuspruch"rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus: "Unsere Radioflotte hat die hervorragenden Ergebnisse aus der vergangenen ma auf hohem Niveau bestätigt und zum Teil sogar ausgebaut. Gerade unter den besonderen Bedingungen der Pandemie finden öffentlich-rechtliche Angebote den stärksten Zuspruch in der Region, das ist ein Vertrauensbeweis und ein Ansporn."Die ma weist für Antenne Brandenburg eine Tagesreichweite von 356.000 Hörerinnen und Hörern (Montag bis Freitag) in Brandenburg aus (ma 2020/II: 383.000). rbb 88.8 kann in Berlin auf eine Tagesreichweite von 256.000 Hörerinnen und Hörern (ma 2020/II: 285.000) verweisen. Für beide Programme bedeutet das den Spitzenplatz im jeweiligen Bundesland.Inforadio legt im Gesamtsendegebiet deutlich zu und erreicht eine Tagesreichweite von 287.000 Hörerinnen und Hörern (ma 2020/II: 262.000). Radioeins ist bei der Tagesreichweite mit 377.000 Hörerinnen und Hörern (ma 2020/II: 373.000) leicht im Plus. Das werbefreie Programm rbbKultur kann seine Tagesreichweite in Berlin und Brandenburg mit 100.000 Hörerinnen und Hörern nahezu stabil halten (ma 2020/II: 104.000). Fritz erreicht im Radio jetzt eine Tagesreichweite von 236.000 Hörerinnen und Hörern (ma 2020/II: 248.000).Die Gesamttagesreichweite der Radioflotte des rbb wuchs insgesamt auf 1.650.000 Hörerinnen und Hörer (ma 2020/II: 1.634.000), das entspricht einer Steigerung auf 31,5 Prozent (ma 2020/II: 31,2).Die letzten Zahlen der ma audio stammen aus dem Sommer des Jahres 2020. Die turnusgemäß für das Frühjahr 2021 geplante Veröffentlichung (ma 2021/I) fiel coronabedingt aus. Die "Tagesreichweite" gibt den Anteil an der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren an, der an einem durchschnittlichen Tag zwischen Montag und Freitag Radio hört.Pressekontakt:Presseanfragen:Justus Demmerjustus demmer@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 100Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 und 0331 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4968412