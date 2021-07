BERLIN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Rande ihres Besuchs in Washington an diesem Donnerstag auch mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris zusammenkommen. Bei einem gemeinsamen Frühstück sei ein Gedankenaustausch in der Breite der Beziehungen geplant, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin an. Merkel wollte gegen 16.00 Uhr an Bord eines Regierungs-Airbus zu ihrem voraussichtlichen letzten Besuch in Washington als Kanzlerin fliegen. Bei der Bundestagswahl im September tritt die Kanzlerin nicht mehr an.

Nach dem Treffen mit Harris ist am Donnerstag eine Zusammenkunft Merkels mit Vertreterinnen und Vertretern der US-Wirtschaft geplant. Anschließend wird Merkel mit der Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins Universität ausgezeichnet. Aus diesem Anlass wird sie auch eine Rede halten. Am Nachmittag (Ortszeit) will US-Präsident Joe Biden die Kanzlerin im Weißen Haus empfangen. Der Besuch soll den Neuanfang in den deutsch-amerikanischen Beziehungen nach einem Tiefpunkt in der Ära von Bidens Vorgänger Donald Trump markieren./bk/DP/jha