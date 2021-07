Linz (www.anleihencheck.de) - Gespannt blicken die Märkte auf die heutige Zinssitzung der Bank of Canada, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Würden die Währungshüter einen ersten Zinsschritt wagen, nachdem diese unter bereits im April eine Vorreiterrolle eingenommen hätten, indem sie ein Zurückfahren der Anleihekäufe beschlossen hätten? Aufgrund der jüngsten Inflationsanstiege über das Notenbank-Zielband von 1-3 Prozent hinaus und der positiven Entwicklungen am Arbeitsmarkt, dürfte zurecht viel Zuversicht in den Währungskursen eingepreist sein. Dies bedeute aber gleichermaßen, dass eine gewisse Portion an Enttäuschungspotenzial für die CAD-Notierungen bestehe, falls die Notenbanker "kalte Füße" bekommen würden. (14.07.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...