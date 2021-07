Köln (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft erlebt gegenwärtig einen der stärksten Konjunkturaufschwünge der letzten Jahrzehnte, der mit einer starken Gewinnverbesserung vieler Firmen einhergeht, so die Experten von SALytic Invest.Die Notenbanken in den USA und später auch in Europa würden im Herbst 2021 daher verbal für 2022 einen sukzessiven Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik vorbereiten, in dem zunächst die Anleihekäufe zurückgeführt würden. Dem dürften ab der Jahreswende 2022/2023 zunächst in den USA langsam erste kleine Zinsanhebungen folgen. Diese Meinung vertrete SALytic Invest in ihrem aktuellen Halbjahresbericht. Es sei zu erwarten, dass durch diese Entwicklung auch die Kapitalmarktzinsen in den USA und Europa bis zum Jahresende leicht ansteigen würden (Prognose für Zehnjährige: Bundesanleihen 0% bis 0,2%, US-Treasuries 1,8% bis 2%). Insgesamt sei auf lange Sicht mit einem historisch niedrigen Zinsniveau zu rechnen. "Die im Zuge der Pandemie massiv angestiegenen Schuldenberge zwingen die Länder zu einem langjährig negativen Realzinsniveau, bei dem sie sich zumindest langsam ohne große Einschnitte entschulden können", sage Dr. Wolfgang Sawazki, Vorstand von SALytic Invest. ...

