Hamburg (ots) - Täglich nutzen 6,3 Millionen Menschen die Radioangebote des Norddeutschen Rundfunks. Im Sendegebiet des NDR sind es 5,6 Millionen. Das ist das Ergebnis der Media-Analyse 2021 Audio. Damit liegt der NDR vor den privaten Radioprogrammen, die von 5,1 Millionen Menschen im Norden täglich gehört werden.Im Norden hören knapp 9,2 Millionen Menschen täglich Radio, das entspricht 75,9 Prozent der Norddeutschen. Die durchschnittliche Verweildauer im Norden liegt laut jüngster Media-Analyse bei 263 Minuten am Tag.NDR Intendant Joachim Knuth:"In der Pandemie haben Hörerinnen und Hörer verlässliche Informationen, Begleitung und auch Ablenkung von einem bisweilen belastenden Alltag bei unseren NDR Programmen gesucht und gefunden. Besonders erfreulich sind die herausragenden Ergebnisse von NDR 2 - und von NDR Info, das von so vielen Menschen wie noch nie eingeschaltet wird. Die sehr guten Zahlen sind auch Ausdruck des großen Vertrauens für unsere vier NDR Landesprogramme, die sich insgesamt positiv entwickeln. All dies zeigt die Nähe der Hörerinnen und Hörer zum Norddeutschen Rundfunk. Und es zeigt, dass auf uns Verlass ist."Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:NDR 1 Niedersachsen schalten in Niedersachsen täglich 1,34 Millionen Menschen ein, bundesweit sind es 1,65 Millionen. NDR 1 Niedersachsen bildet mit NDR 2 vorn eine Doppelspitze in Niedersachsen.NDR 1 Welle Nord erreicht in Schleswig-Holstein 380.000 Hörerinnen und Hörer. Bundesweit sind es täglich 438.000 Menschen.NDR 1 Radio MV kommt in Mecklenburg-Vorpommern täglich auf 351.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit schalten täglich 372.000 ein.NDR 90,3 - das Stadtradio für Hamburg - nutzen täglich 244.000 Menschen in Hamburg und bundesweit 474.000 Hörerinnen und Hörer.NDR 2 konnte zulegen und bleibt mit 2,37 Millionen Hörerinnen und Hörern das meistgehörte Radioprogramm im Sendegebiet des NDR. Bundesweit erreicht NDR 2 täglich 2,69 Millionen Menschen. Der besonders für die Werbewirtschaft wichtige Wert "Hörer pro Durchschnittsstunde" von Montag bis Freitag liegt bei 809.000. NDR 2 belegt im größten norddeutschen Bundesland Niedersachsen mit 1,46 Millionen Hörerinnen und Hörern Platz 1.N-JOY kommt in Norddeutschland auf eine Tagesreichweite von 749.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit sind es 842.000.NDR Info erreicht im Sendegebiet täglich 706.000 Menschen, bundesweit sind es 771.000 - damit erzielt NDR Info einen neuen Bestwert. Den Weitesten Hörerkreis bilden bundesweit 3,70 Millionen Menschen.NDR Kultur hören in Norddeutschland täglich 216.000 Hörerinnen und Hörer, bundesweit sind es 243.000. Zum Weitesten Hörerkreis von NDR Kultur zählen bundesweit 1,82 Millionen Menschen.Die vorliegende MA 2021 Audio ist die Konvergenzstudie der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) für Radio und Audio. Alle angegebenen Daten beziehen sich auf Montag bis Freitag. Die hier ausgewiesenen Reichweiten umfassen die Radionutzung über alle Empfangswege inklusive Online und DAB+. Die vorliegende Berichterstattung MA 2021 Audio basiert coronabedingt auf den Frühjahrswellen 2020 und 2021. Diese Feldzeiten enthalten die ersten zwei Corona-Wochen (März 2020) sowie Anteile des zweiten Lockdowns (Dezember 2020 bis März2021).Tabellarische Übersichten über die Ergebnisse der MA 2021 Audio für Norddeutschland finden Sie auf NDR.de:https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen100.pdf (https://preview.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdf)https://www.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdf (https://preview.ndr.de/der_ndr/unternehmen/pressetabellen102.pdf)Die Ergebnisse der nächsten MA Audio werden am 30.03.2022 veröffentlicht.