Die Bären bei NZD/JPY bewegen sich wieder auf kritische Widerstandsniveaus zu - Aus der Tagesperspektive werden die Bären eine Ausweitung nach unten anstreben. - NZD/JPY erholte sich heute an den asiatischen Märkten, aber es fehlt bisher an Momentum, was die Abwärtsaussichten weiterhin überzeugend erscheinen lässt. Die folgende Abbildung veranschaulicht ...

