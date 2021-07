DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie in der Eurozone drosselt Produktion im Mai

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Mai stärker gedrosselt als erwartet. Hinter dem Rückgang stehen vor allem Lieferengpässe bei wichtigen Vorprodukten, etwa bei Halbleitern. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Industrieproduktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,0 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet.

Ministerium: Wirtschaftliche Erholung ist in vollem Gange

Die wirtschaftliche Erholung ist in Deutschland trotz der Lieferengpässe in einigen Branchen in vollem Gange, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem jüngsten Monatsbericht. Die bessere Stimmung im Dienstleistungssektor und in der Industrie stärkten den wirtschaftlichen Aufschwung, auch wenn es zuletzt bei der Industrieproduktion vor allem aufgrund von Lieferengpässen bei Halbleitern in der Automobilindustrie erneut zu einem kleinen Dämpfer gekommen sei, so das Ministerium.

HDE: Einzelhandelsumsatz wächst dieses Jahr um 1,5 Prozent

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet ohne weitere Lockdowns und bei niedrigen Infektionszahlen für den gesamten Handel mit einem Umsatzwachstum von 1,5 Prozent. Wachstumstreiber bleibe dabei vor allem der Onlinehandel, der seine Umsätze 2021 demnach um fast 20 Prozent steigern kann. "Die positive Entwicklung in den letzten Wochen darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass das erste Halbjahr insbesondere für den Innenstadthandel verloren ist", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Extrem gelitten hat der Bekleidungseinzelhandel, dessen Erlöse um rund ein Drittel geschrumpft sein dürften."

Bitkom: Drei von vier Unternehmen wollen den digitalen Euro

Drei von vier Unternehmen sind für die Einführung eines digitalen Euros, ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Für einen digitalen Euro spricht aus Sicht der Unternehmen vor allem, dass sonst andere staatliche oder private Digitalwährungen zum Einsatz kommen, die europäische Werte untergraben könnten.

Bund bietet Kommunen verbilligtes Bauland für bezahlbaren Wohnraum

Das Bundesverkehrsministerium bietet Kommunen mehr als 75 Hektar mögliches Bauland für bezahlbaren Wohnraum. Dafür habe das Ministerium die Liegenschaften des zu seinem Geschäftsbereich gehörenden Bundeseisenbahnvermögens (BEV) analysieren lassen, erklärte das Haus von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die nicht mehr für Bahnzwecke benötigten Flächen liegen laut den Angaben in Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Kommunen sollen sie verbilligt kaufen können, sofern darauf sozialer Wohnungsbau entsteht.

Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland steigt 2020 nur wenig

Die Zahl der Schutzsuchenden in Deutschland ist im vergangenen Jahr so wenig gestiegen wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren 2020 rund 1,86 Millionen Menschen im sogenannten Ausländerzentralregister registriert, die sich bei ihrem Aufenthalt in der Bundesrepublik auf völkerrechtliche, humanitäre oder politische Gründe beriefen.

Razzia gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in Hessen

In Hessen ist die Polizei am Mittwoch landesweit gegen mutmaßliche Unterstützer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) vorgegangen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das hessische Landeskriminalamt (LKA) gemeinsam mitteilten, fanden am Morgen Durchsuchungen in mehreren Städten statt. Gegen zehn Beschuldigte werde wegen des Verdachts der Terrorfinanzierung und der Vorbereitung einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat" ermittelt.

BGA: Merkel soll bei USA-Besuch über Protektionismus sprechen

Der deutsche Außenhandelsverband hat an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) appelliert, bei ihrem Besuch von US-Präsidenten Joe Biden die anhaltenden protektionistischen Tendenzen der USA anzusprechen. Ihre Reise nach Washington sei nicht nur ein Abschiedsbesuch, sondern sie könne dort auch die transatlantische Zusammenarbeit voranbringen. Priorität müsse der Abbau von bestehenden Handelsbarrieren haben.

Le Pen will bei Wahl zur Präsidentin mit Deutschland brechen

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will im Fall eines Sieges bei der Präsidentschaftswahl in neun Monaten mit Deutschland brechen. Die enge Partnerschaft mit Berlin habe Frankreich auf außenpolitischer und militärischer Ebene "nichts" gebracht außer "Desillusionen, Verrat und im Stich gelassen zu werden", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die Zeitung L'Opinion anlässlich des französischen Nationalfeiertags zum Gedenken an den Sturm auf die Bastille 1789.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 19,00 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins den vierten Monat in Folge konstant gelassen. Die Zentralbank behielt ihren Leitzins bei 19,00 Prozent. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens diese Entscheidung erwartet. "In Anbetracht des hohen Niveaus der Inflation und der Inflationserwartungen wird der derzeitige straffe geldpolitische Kurs entschlossen beibehalten, bis der im April prognostizierte signifikante Rückgang des Inflationsberichts erreicht ist", hieß es im Begleittext zum Zinsbeschluss.

Putin: Russland und die USA haben beim Klimaschutz gemeinsame Interessen

Russlands Staatschef Wladimir Putin hat beim Besuch des US-Klimagesandten John Kerry gemeinsame Interessen der beiden Länder im Kampf gegen die Erderwärmung hervorgehoben. "Das Klimaproblem ist eines der Gebiete, in dem Russland und die USA gemeinsame Interessen und ähnliche Herangehensweisen haben", sagte Putin laut einer Erklärung des Kremls in einer Videoschalte mit Kerry.

Iran verurteilt US-Unterstützung für Demonstranten in Kuba als "Einmischung"

Nach Kritik der US-Regierung am Vorgehen der kubanischen Regierung gegen Demonstranten hat der Iran Washington unbotmäßige "Einmischung" vorgeworfen. "Während die USA vornehmlich verantwortlich sind für die vielen Probleme des kubanischen Volkes, haben sie nun ihre Unterstützung für die Proteste in Kuba ausgedrückt", erklärte der Sprecher des Außenministeriums in Teheran, Said Chatibsadeh, am Dienstagabend. Die USA versuchten, "sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen".

Vereinigte Arabische Emirate eröffnen Botschaft in Israel

Nach der Normalisierung ihrer Beziehungen haben die Vereinigten Arabischen Emirate eine Botschaft im israelischen Tel Aviv eröffnet. Bei einer Zeremonie begrüßte Israels neuer Präsident Isaak Herzog den ersten Botschafter der Emirate, Mohammed al-Chaja. Die Eröffnung der Botschaft sei ein "wichtiger Meilenstein in der wachsenden Beziehung unserer beider Länder", sagte Herzog. Israel hatte im Juni eine Botschaft in Abu Dhabi eröffnet.

China startet nationales CO2-Emissionshandelsprogramm - Kreise

China wird am Freitag nach Behördenangaben ein nationales Programm für den Handel mit CO2-Emissionsrechten starten. Damit wird der weltgrößte Kohlenstoffmarkt geschaffen und der Anteil der globalen Emissionen verdoppelt, die unter solche Programme fallen. Der CO2-Markt soll dem Land dabei helfen, die Treibhausgasemissionen zu senken und sein Ziel zu schaffen, den Höhepunkt der Emissionen vor 2030 zu erreichen und bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein, sagten Beamte bei einer Pressekonferenz. China ist der größte CO2-Emittent der Welt.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Juni Verbraucherpreise +0,1% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vormonat

Schweden Juni Verbraucherpreise +1,3% gg Vorjahr

Schweden Juni Verbraucherpreise PROGNOSE: +1,3% gg Vorjahr

US/MBA Market Index Woche per 9. Juli +16,0% auf 727,5 (Vorwoche: 627)

US/MBA Purchase Index Woche per 9. Juli +8,3% auf 273,3 (Vorwoche: 252,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 9. Juli +20,4% auf 3.361,5 (Vorwoche: 2.791,3)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.