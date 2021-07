München (www.anleihencheck.de) - Die Erholung der Weltwirtschaft nimmt zwar weiter Fahrt auf, geht aber weiterhin mit global steigenden Inflationsraten einher, so die Experten von AllianceBernstein (AB)."Wir haben unsere Prognosen angehoben und erwarten, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 6,1 Prozent und im Jahr 2022 um 4,3 Prozent wachsen wird", sage Darren Williams, Chefvolkswirt beim Asset Manager AllianceBernstein (AB). Beide Prognosen lägen deutlich über dem Vorkrisentrend von rund 3 Prozent. Die weltweite Produktion habe zwar wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht, liege aber immer noch 3 Prozent unter dem Wert, der ohne die COVID-19-Krise erreicht worden wäre. "Diese Lücke sollte sich im Laufe des kommenden Jahres verkleinern, aber wir bezweifeln, dass das Wachstum stark genug sein wird, um sie ganz zu schließen", so Williams. ...

