Um das Kunststoffrecycling in der Praxis weiterzuentwickeln, sollte zunächst der Stand der Technik umgesetzt werden. Zu diesem Schluss kommen die Autoren der vom Umweltbundesamt beauftragten Studie "Technische Potenzialanalyse zur Steigerung des Kunststoffrecyclings und des Rezyklateinsatzes" in ihrem Abschlussbericht. An dem Bericht haben das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH ...

Den vollständigen Artikel lesen ...