Mainz (ots) - Mit der Ausgabe am Donnerstag, 15. Juli 2021, 22.15 Uhr, verabschiedet sich der ZDF-Polittalk "maybrit illner" in eine Sommerpause. Zum Thema "Zwischen Wirtschaft und Werten - wie geht Außenpolitik nach Merkel?" diskutieren CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, der ehemalige SPD-Außenminister Sigmar Gabriel, die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer sowie die Spiegel-Autorin Christiane Hoffmann.Im Schnitt sahen 3,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die bisherigen 22 Ausgaben von "maybrit illner", die Sendungen in den Monaten Januar bis Juli 2021 erreichten einen durchschnittlichen Marktanteil von 15,2 Prozent. Damit ist "maybrit illner" im ersten Halbjahr 2021 erneut die Polit-Talkshow mit dem höchsten Marktanteil im deutschen Fernsehen.Zu den erfolgreichsten Sendungen des ersten Halbjahres 2021 zählen die Ausgabe vom 14. Januar 2021 mit dem Titel "Langsames Impfen, schnelles Virus - droht der lange Winter-Shutdown?" mit 4,02 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 18,2 Prozent sowie "Lockdown bis Ostern - weil Bund und Länder versagen?" vom 4. März 2021 mit 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 17,6 Prozent.Am Donnerstag, 26. August 2021, 22.15 Uhr, geht der ZDF-Polittalk wieder auf Sendung. Am Sonntag, 12. September 2021, 20.15 Uhr, moderiert Maybrit Illner für das ZDF gemeinsam mit Oliver Köhr (ARD) das Triell der Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD sowie der Kanzlerkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen.