Auch zur Wochenmitte gibt die Aktie von Apple weiter Gas und notiert vorbörslich mit einem Plus von zwei Prozent auf 148,48 Dollar, was ein neues Rekordhoch bedeuten würde. Kein Wunder, denn neben positiven Nachrichten zur iPhone-Produktion haben gleich zwei Analystenhäuser positive Studien zum Tech-Giganten veröffentlicht.Die Analysten der Citi-Bank haben am Mittwoch ihre Schätzungen für Apple angehoben und erwarten nun für das laufende Fiskaljahr einen Gewinn je Aktie von 5,33 Dollar. Damit liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...