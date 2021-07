Ort des Tages: Hirsch Servo. Die Hirsch Servo Gruppe vereinigt an ihrem Stammsitz in Glanegg 50 Jahre Erfahrung mit konzernweit über 1.700 Mitarbeitern an 30 Standorten in Zentral-, Ost- und Südosteuropa. Als "Hidden Champion" zählt das Unternehmen zu einem der weltweit führenden Porozell-Verarbeiter zu Dämmstoffen, Verpackungen und Formteilen und zu einem der innovativsten Technologielieferanten für nachhaltige, energieeffiziente und ressourcenschonende Maschinen und Anlagen. *Porozell = EPS (expandierbares Polystyrol) bzw. Styropor www.hirsch-gruppe.com Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Wendelin Chladek für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.07.)

Den vollständigen Artikel lesen ...