DJ Software AG mit hohem Auftragseingang im Datenbankgeschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Software AG hat im zweiten Quartal einen hohen Auftragseingang im Geschäftsbereich Adabas & Natural (A&N) erzielt. Nach einer vorläufigen Konsolidierung der Ergebnisse liege der Ordereingang mit etwa 40 Millionen Euro über den Markterwartungen, so das Unternehmen. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 48 Prozent zu konstanten Währungen. Die starke Geschäftsentwicklung sei vor allem auf verschobene Vertragsabschlüsse aus dem ersten Quartal und vorzeitige Abschlüsse größerer Verträge zurückzuführen.

Wegen der Entwicklung im Datenbankgeschäft, den Auftragseingängen im Digitalgeschäft und einem Wachstum des Produktumsatzes im Digitalgeschäft von etwa 10 Prozent zu konstanten Währungen werde der Gesamtproduktumsatz bei circa 181 Millionen Euro liegen. Die entsprechende operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) werde bei rund 27 Prozent erwartet, so das Unternehmen.

Die Software AG bestätige daher den unveränderten Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 mit einem Plus bei den Auftragseingängen bei Digital Business von 15 bis 25 Prozent und Adabas & Natural mit einem Rückgang von 20 bis maximal 30 Prozent. Die operative Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) werde weiter zwischen 16 bis 18 Prozent erwartet.

Auch die mittelfristigen Ziele bestätigte das Unternehmen mit einem Konzernumsatz von 1 Milliarde Euro und einer operative Ergebnismarge von 25 bis 30 Prozent.

Den Bericht für das zweite Quartal will das Unternehmen am 21. Juli veröffentlichen.

July 14, 2021 09:33 ET (13:33 GMT)

