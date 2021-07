Bank of America und Citigroup mit steigenden Gewinnen und Kosten - Kostenloses Webinar: Die wichtigsten Zukunftstrends im Überblick!

Werbung



Wie bereits gestern die Investmentbanken J.P. Morgan und Goldman Sachs bekannt gaben, profitierten auch die beiden US-Banken Bank of America sowie die Citigroup von Risikovorsorgeauflösungen im zweiten Quartal 2021. Zu Beginn der Corona-Pandemie legten die Geldhäuser Reserven für mögliche Kreditausfälle zurück, die aufgrund der Erholung der amerikanischen Wirtschaft nun wieder aufgelöst und als Gewinne verbucht werden konnten. So löste die Citigroup im zweiten Quartal Rückstellungen in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar auf.

Die Bank of America berichtete derweil über einen Anstieg des Überschusses in Höhe von 173 Prozent auf 8,96 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig sind dennoch auch die Kosten angestiegen, die unter anderem auch auf höhere Gehälter sowie Boni zurückzuführen seien. Der Umsatz ging um vier Prozent auf 21,5 Milliarden US-Dollar zurück. Vor allem die durch das Niedrigzinsumfeld beeinträchtigten Zinserträge machen der Bank zu schaffen. Ähnlich wie Goldman Sachs und J.P. Morgan gestern berichteten, ging der Aktien- und Anleihehandel der Bank of America im zweiten Quartal zurück.

Die Citigroup konnte ihren Gewinn auf 6,2 Milliarden US-Dollar anheben, nachdem im Vorjahreszeitraum lediglich 1,1 Milliarden US-Dollar erzielt werden konnten. Dahingegen sind die Erträge auf 17,5 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Laut des Geldhauses sind ebenfalls niedrige Zinserträge sowie ein schlechtes Kreditkartengeschäft Gründe für den Rückgang. Auch hier gingen die Erträge der Bank im Anleihehandel mit 37 Prozent deutlich zurück. Das Geschäft mit Aktien konnte hingegen um 37 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar zulegen.





Schon immer haben Menschen gedacht, geforscht und entwickelt. Ganz gleich, ob es sich um die kleinen Probleme des Alltags oder um die großen Fragen unserer Zeit handelte, bahnbrechende Innovationen in allen Lebensbereichen haben unser Dasein auf der Erde grundlegend verändert. Sei es das Automobil, das Flugzeug, das Internet oder das Smartphone. Diese Technologien haben Megatrends ausgelöst und florierende Unternehmen hervorgebracht, an denen Anleger prächtig mitverdient haben.



In unserem Webinar am Donnerstag , den 15.07.2021 um 18:30 Uhr , beleuchtet unser Referent Julius Weiß die Trends von morgen, darunter:

Künstliche Intelligenz

Medizintechnik, Biotechnologie und Pharmazie

E-Commerce

Erneuerbare Energien

Luft- und Raumfahrt

Er wird Ihnen nicht nur die Chancen und Risiken dieser wichtigen Zukunftstrends aufzeigen, sondern auch spannende Unternehmen vorstellen, die davon profitieren könnten. Außerdem präsentiert er Ihnen Möglichkeiten, wie Sie mit passenden Produkten an der Entwicklung dieser Unternehmen partizipieren können. Hier geht's zum Webinar!



