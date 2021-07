Mainz (ots) -ab Mittwoch, 21. Juli 2021, 10.15 UhrLive und deutsche ErstausstrahlungenMainz (ots) - Noch mehr Klassik im 3satFestspielsommer: Zu sehen ist die Live-Übertragung "Eröffnung Bregenzer Festspiele 2021",die aktuelle Aufzeichnung "Klassik in den Alpen mit El\u012bna Garan\u010da" aus Kitzbühel sowie die "Sommernachtsgala Grafenegg 2021" mit Sopranistin Rachel Willis-Sørensen und Tenor Benjamin Bruns.Bei der "Eröffnung Bregenzer Festspiele 2021" ist 3sat am Mittwoch, 21. Juli 2021, ab 10.15 Uhr live dabei. Gefeiert wird in diesem Jahr das 75. Jubiläum der Festspiele, die vom österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und den Wiener Symphonikern feierlich eröffnet werden. Eva Teimel kommentiert die Eröffnung, außerdem geben Live-Interviews mit Künstlerinnen und Künstlern Einblicke hinter die Kulissen. Das Festival beginnt mit Arrigo Boitos Oper "Nero" in der Inszenierung von Olivier Tambosi, die am Samstag, 28. August 2021, 20.04 Uhr, im ARD Radiofestival zu hören ist, wie auch Philipp Stölzls Produktion von Giuseppe Verdis "Rigoletto" am Samstag, 19. Juni 2021, um 20.15 Uhr (https://ardradiofestival.de).Am Samstag, 7. August 2021, zeigt 3sat um 21.00 Uhr das Open-Air-Konzert "Klassik in den Alpen" (deutsche Erstausstrahlung) aus diesem Juliin Kitzbühel. Es singt die lettische Mezzosopranistin El\u012bna Garan\u010da. Das Programm stellte Garan\u010das Ehemann, Maestro Karel Mark Chichon, unter das Motto "Hoffnung und Zuversicht". Als Gäste sind dabei der rumänische Sopran Cellia Costea und der armenische Tenor Arsen Soghomonyan sowie der Bass Philipp Schöllhorn. Der 23-jährige Steirer Schöllhorn war in diesem Jahr der Sieger der österreichischen Nachwuchsinitiative "ZukunftsStimmen".Im Anschluss, um 21.55 Uhr, folgt die "Sommernachtsgala Grafenegg 2021" (deutsche Erstausstrahlung). Zum 15-jährigen Jubiläum der niederösterreichischen Institution hat Intendant Rudolf Buchbinder die US-amerikanische Sopranistin Rachel Willis-Sørensen und den deutschen Tenor Benjamin Bruns eingeladen und wird auch persönlich mit ihnen musizieren. Das Tonkünstler-Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Yutaka Sado präsentiert ein Programm aus Arien, Duetten und Instrumentalmusik.Der 3satFestspielsommer ist vom 12. Juni 2021 bis zum 25. September 2021 im TV-Programm von 3sat zu sehen. Mehr Konzerte, Opern sowie Tanz, Theater und Literatur sind in der 3satMediathek unter https://3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden.Das ARD Radiofestival mit Live-Übertragungen und Mitschnitten der großen Sommerfestivals wird von den neun ARD-Landesrundfunkanstalten gemeinsam präsentiert. Zu hören ist das gesamte Programm in der ARD Audiothek (https://ardaudiothek.de) sowie den ARD Kulturprogrammen. Weitere Informationen gibt es unter https://ardradiofestival.de.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/3satfestspielsommerDer 3satFestspielsommer im Überblick: https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/mappe/zeige/Special/grosse-klassikfestivals-im-3satfestspielsommer3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4968749