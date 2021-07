Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4599701097 International Millennium Mining Corp. 14.07.2021 CA60041D1069 International Millennium Mining Corp. 15.07.2021 Tausch 1:1

CA7233308666 Pinetree Capital Ltd. 14.07.2021 CA7233308583 Pinetree Capital Ltd. 15.07.2021 Tausch 100:1

CA1275278853 Cadillac Ventures Inc. 14.07.2021 CA1275278770 Cadillac Ventures Inc. 15.07.2021 Tausch 3:1

US37960G2030 Global Crossing Airlines Group Inc. 14.07.2021 US37960G4010 Global Crossing Airlines Group Inc. 15.07.2021 Tausch 1:1

GLOBAL CROSSING AIRLINES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de