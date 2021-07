EQS Group-News: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges

AEVIS VICTORIA SA: Rücktritt aus dem Verwaltungsrat



14.07.2021 / 17:40



Medienmitteilung Freiburg, 14. Juli 2021 AEVIS VICTORIA SA - Rücktritt aus dem Verwaltungsrat



Anne-Flore Reybier hat den Verwaltungsrat von AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) über ihren Rücktritt, aus persönlichen Gründen und mit sofortiger Wirkung, informiert. Die Generalversammlung hat Anne-Flore Reybier am 30. April 2020 in den AEVIS-Verwaltungsrat gewählt. Sie war Mitglied des Prüfungs- und des Strategieausschusses. Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung und dankt Anne-Flore Reybier für ihr Engagement und ihren Beitrag. Der Verwaltungsrat wird zu gegebener Zeit über einen möglichen Ersatz entscheiden. Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10



