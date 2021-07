Dem AUD/USD droht ein tieferer Pullback, wenn die Marke von 0,7400 in naher Zukunft durchbrochen wird, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir erwarteten, dass der AUD gestern 'zwischen 0,7450 und 0,7500' handeln würde. Der AUD stieg anschließend auf 0,7504, bevor er in den frühen NY-Stunden auf 0,7427 fiel. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...