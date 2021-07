DJ Microsoft stellt cloud-basiertes Windows 365 vor

Von Chris Wack

NEW YORI (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Microsoft hat Windows 365 vorgestellt, einen Cloud-Service, der das komplette Betriebssystem samt Anwendungen, Daten und Einstellungen in die Microsoft Cloud verlagert. Informationen werden dann in der Cloud gespeichert und abgesichert statt auf dem Gerät, was den Zugriff und die Nutzung sowohl über private als auch Firmengeräte ermöglicht.

Windows 365 schaffe damit eine neue hybride Kategorie für Personal Computer, den Cloud-PC, der sowohl die Leistungsfähigkeit der Cloud als auch die Möglichkeiten des Gerätes nutzte, teilte die Microsoft Corp. weiter mit. Beschäftige bekämen eine größere Flexibilität und mehr Möglichkeiten, an verschiedenen Standorten zu arbeiten, während die Sicherheit der Unternehmensdaten gewährleistet sei.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 14, 2021 12:18 ET (16:18 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.