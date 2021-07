Die Social-Audio-Plattform Clubhouse ist aktuell im Offensiv-Modus. Erst vor kurzem wurde die Kooperation mit den TED Talks bekannt gemacht, jetzt verkündet Clubhouse die Einführung eines zentralen neuen Features. Neben der Android-Version sei das Direct Messaging einer der am häufigsten genannten Wünsche in Sachen Clubhouse gewesen. Die Android-App gibt es seit Ende Mai, laut Plattform sind seitdem mehr als acht Millionen neue Nutzer:innen hinzugewonnen worden. Jetzt geht unter dem Namen Backchannel das neue DM-System an den Start. Backchannel ermöglicht demnach sowohl 1:1-Gespräche als auch Gruppenchats ...

