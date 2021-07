Der stellvertretende Gouverneur der Bank of England, Jon Cunliffe, sagte am Mittwoch, dass sie den Kontext für die hohe Inflation verstehen müssen, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, wie von Reuters berichtet. Zusätzliche Zitate "Die Schlüsselfrage in Bezug auf die Inflation ist, ob der Nachfrageschub und die Probleme in der Lieferkette anhaltend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...