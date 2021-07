The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.07.2021



ISIN Name

CA1275278853 CADILLAC VENTURES

CA4599701097 INTL MILLENNIUM MINING

CA7233308666 PINETREE CAPITAL LTD

DE000DG6CJM7 DZ BANK CLN E.9070

US37960G2030 GLOBAL CROSSING AIRL.GR.

US55027E1029 LUMINEX CORP. DEL DL-,01

