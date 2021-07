Inflation schlägt gnadenlos zu: HOHE GEWINNE mit GOLD-AKTIEN! Unser Favorit geht mit Siebenmeilen-Stiefeln in die Produktion! Kaufenswert!

Anzeige / Werbung

Auch die FED hat die galoppierende Inflation nun bestätigt! Wer nicht handelt, bleibt auf der Strecke! Wer aber jetzt Goldaktien günstig kauft, der macht ein Vermögen! Wir haben einen neuen Vervielfacher entdeckt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

warum Gold und Goldminen-Aktien die "Hidden Champions" unter den Anlagen sind, verdeutlicht alleine schon die Entwicklung des Goldpreises!

In den vergangenen 20 Jahren verteuerte sich das gelbe Edelmetall um rund 600 %. Demgegenüber erscheint die rund 320 % Performance des S&P nahezu "lächerlich!"

Unserer Meinung nach wird sich diese Outperformance des Goldpreises definitiv weiterhin fortsetzen, da sich das Gold-Umfeld immer weiter verbessert! Die fallenden Renditen und negativen Realzinsen von etwa -3,6 % (inoffiziell vermutlich noch höher) wird den Goldpreis explodieren lassen, auch wenn uns "Pseudo-Experten" weiß machen wollen, dass Gold und Goldminen aufgrund der steigenden Anleihezinsen fallen werden!

Das halten wir für kompletten Unsinn! Hier werden nur die schwachen Hände rausgeschüttelt, um selbst noch günstiger zum Zug zu kommen!

Die Inflation schlägt gnadenlos zu! Das haben wir gerade erst diese Woche wieder gehört! Wer den Schuss jetzt noch nicht gehört hat, dem kann man nicht mehr helfen!

Für alle anderen gilt: Decken Sie sich mit Goldaktien ein! Und zwar jetzt!

Hier ein Beispiel zum Vergleich: Ende Mai lag die Rendite für 10-jährige US-Anleihen bei 1,60 % und heute bei 1,36 % und der Goldpreis notiert rund 100,- USD höher. Der wahre Grund für diese Entwicklung könnte doch auch sein, dass die Zentralbanken schon seit Jahren über gehebelte Gold-Terminmärkte immer wieder "manipulieren" und versuchen Zwangsliquidierungen zu erzeugen, die im Anschluss zu Frustverkäufen bei den Goldminen-Aktien führen.

Das Spiel ist allerdings längst durchschaut! Es dient uns lediglich dazu noch günstiger in unsere Favoriten einzusteigen, was die Gewinnspanne weiter erhöht!

Das Gute für uns Rohstoffinvestoren ist natürlich, dass wir aktuell wieder extrem günstig in den Minensektor einsteigen können! Denn in dem vergangenen Bärenmarkt waren die Goldproduzenten gezwungen ihre Bilanzen zu bereinigen, Schulden abzubauen und Kosten maximal zu senken.

SO EXTREM GÜNSTIGE BWERTUNGEN GIBT ES SELTEN!

Und das gelang erstaunlich gut, da die meisten Goldproduzenten heute netto schuldenfrei sind und sogar schon Dividenden zahlen. Derart gesunde Unternehmen werden derzeit nur mit KGV's zwischen 4 und maximal 10 bewertet, während der US-Aktienmarkt derzeit übrigens mit einem KGV von rund 44 und die gut gelaufenen Techaktien mit einem KGV von etwa 140 bewertet werden!

Bei den KGV's erübrigt sich eigentlich die Frage, in welchem Bereich man sich am besten positionieren sollte. Wer schon im Edelmetall-Sektor investiert ist, der kauft nach Möglichkeit jetzt noch TOP-Unternehmen wie Gold Mountain Mining ein! Denn hier dürfte schon sehr zeitnah richtig die Post abgehen!

Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC) verfügt über ein unserer Meinung nach einmaliges, ultra-niedriges "Capex'-Modell, das die Firma in die Position versetzt schon in den kommenden Monaten regelmäßigen positiven Cashflow zu generieren. Dies ermöglicht eine hervorragende "Toll Milling'-Vereinbarung mit New Gold die schon im vierten Quartal das hochgradige Erz von Gold Mountain Mining in seiner Anlage verarbeiten wird.

Mit diesem "Ritterschlag" wird Gold Mountain Mining also noch dieses Jahr den "Produzentenstatus", dank "Toll Milling', erreichen!!!

Quelle: Gold Mountain Mining

Ermöglicht wird diese geniale Kombination aus der Nähe zu New Golds "New Afton'-Verarbeitungsanlage, die nur 133 km entfernt vom 100 % unternehmenseigenen "Elk'-Goldprojekt liegt und über hervorragend ausgebaute Straßen erreichbar ist!

Quelle: Gold Mountain Mining

Mit dieser Vereinbarung haben beide Unternehmen eine "win-win'-Situation geschaffen. Auf der einen Seite kann New Gold aufgrund des höhergradigen Erzes von Gold Mountain seine Anlage endlich zur vollen Kapazität auslasten und zeitgleich seinen durchschnittlichen Goldgehalt erhöhen, wodurch auf der anderen Seite sogar die Gesamtförderkosten pro Unze Gold gesenkt werden! Gold Mountain hingegen profitiert durch den Verkauf seines hochgradigen Erzes, von dessen Erlöse man 89 % erhält!

Auf der Gold Mountain Liegenschaft wurde sogar früher schon selbst Bergbau betrieben, mit durchschnittlich 97 g/t Gold, weshalb auch die Infrastruktur im hervorragenden Zustand vorhanden ist.

FEIERLAUNE: Weiterer Meilenstein erreicht!

Finale Minen-Genehmigung wird schon bald vorliegen!

Erst gestern lief frisch über die Ticker, dass das Kommunikationsbüro des Ministeriums für Energie, Bergbau und kohlenstoffarme Innovation ("EMLI') nun die endgültige Minen-Genehmigung entwerfen und sie dann dem gesetzlichen Entscheidungsträger zur Genehmigung vorlegen wird!

Diesen Abschluss des Überprüfungs- und Informationsanforderungsteils des Genehmigungsänderungsprozesses betiteln nicht nur wir als wichtigen Meilenstein, sondern auch Kevin Smith, Direktor und CEO von Gold Mountain Mining, der noch ergänzte:

"Damit befinden sich alle Informationen in den Händen der Aufsichtsbehörden der Provinz!"

Das Unternehmen geht jetzt davon aus, dass die finale Genehmigung in etwa zwei Wochen bei den gesetzlichen Entscheidungsträgern eingereicht wird, gefolgt von der endgültigen Abbaugenehmigung bis Ende Juli. Dieser Zeitplan erlaubt es den Abfallgesteinsabbau auf es "Nhwelmen-Lake', für den August fortzusetzen und dann im September zum Erzabbau entlang der "Ader 1300' überzugehen!

Die Minengenehmigung ist die wesentlichste Genehmigung, die für die Produktion erforderlich ist, und ihr Erhalt gibt dem Unternehmen die Zuversicht, dass andere Zusatzgenehmigungen folgen werden, wozu die Genehmigungen für die Lagerung und Verwendung von Sprengstoff, die Straßennutzung, die Abwassereinleitung und der industrielle Zugang zählen.

Summa summarum läuft der gesamte Genehmigungsprozess im Zeitplan, was bedeutet, dass mit keinen Verzögerungen im Produktionsplan zu rechnen ist!

Das schafft zusätzliches Vertrauen!

Die Führungsriege kauft beherzt eigene Aktien!

Erst am 15.06.2021 kaufte Alex Bayer (General Counsel) aus dem Management weitere 75.000 eigene Aktien hinzu. Jüngst kauften er, aber auch Roland Woo (Präsident) und Grant Carlson (COO) alleine in den vier Tagen zwischen 06. Juli und 09. Juli weitere 22.350 Aktien zwischen 2,04 und 2,10 CAD über den Markt hinzu!

Quelle: Canadianinsider.com

Und denken Sie dran, keiner kennt sein Unternehmen besser als die Chefs!

Mit der eigenen Anlage will man bis zu 100.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren!

Parallel zum "Toll Milling' will Gold Mountain seine eigene Tagebaumine aufbauen. Der Betrieb, der mit dem Material vom "Elk'-Goldprojekt gespeist wird, wird als 70.000 Tonnen pro Jahr Mühlenbetrieb in den ersten drei Jahren beginnen, aber im dritten Betriebsjahr auf eine Kapazität von 324.000 Tonnen pro Jahr ausgebaut werden.

Quelle: Gold Mountain Mining

Die volle Produktionsleistung von 100.000 Unzen Gold pro Jahr soll dann im vierten Jahr erreicht werden!

Mit einer 9 Mio. CAD Investition 65.000 Unzen Gold pro Jahr zu "AISC' von nur 554,- USD je Unze produzieren!

Wie der bereits angefertigten "PEA' zu entnehmen ist, können mit anfänglichen Kapitalkosten von nur 9 Mio. CAD bei einer prognostizierten Jahresleistung von 65.000 Unzen Gold zu extrem niedrigen Gesamtförderkosten ("AISC') von nur 554,- USD je Unze Gold extrem hohe Gewinne eingefahren werden.

Quelle: Gold Mountain Mining

Die hohen Goldgehalte von fast 7 g/t Goldäquivalent und die hohe Ausbringungsrate von 92 % ermöglichen eine sehr kurze Amortisationszeit von nur einem Jahr!

Aber Achtung! Diese konservative "PEA' basiert auf einem Goldpreis von nur 1.600,- USD je Feinunze! Heute liegt der Goldpreis rund 12,5 % höher, und tendiert dazu weiter zu steigen! Das lässt natürlich auch die Unternehmensgewinne massiv explodieren!

Mindestens 10 Jahre hochprofitabler Abbau!

Die gesamte Lebensdauer der Mine wird mindestens 10 Jahre betragen, und dabei rund 2,4 Millionen Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Gehalt von 5,26 g/t Au und 8,78 g/t Ag verarbeiten.

15 Minen gebaut und 50 Jahre kumulierte Erfahrung!

MEGA-Team hinter einer MEGA-Firma!

Das Führungsteam und die Direktoren von Gold Mountain bringen jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technik, Bau, Betrieb und Finanzen mit und sind damit in der Lage, das Vermögen des Unternehmens zu vergrößern und einen erstklassigen führenden Goldproduzenten aufzubauen.

Neueste Volltreffer bescheinigen vorhandenes Potenzial!

Auch die ersten Ergebnisse des "Phase 2'-Bohrprogramms auf dem Unternehmenseigenen "Elk'-Gold Projekt lässt auf noch signifikantes Potenzial schließen! Denn Gehalte mit mehr als 60 Gramm pro Tonne Gold (g/t) sind nicht alltäglich, auch nicht bei Gold Mountain Mining!

Abgesehen von den zugegebenermaßen sehr beeindruckenden Zahlen tragen diese hochgradigen Untersuchungsergebnisse zudem auch zur neigungsabwärts laufenden Erweiterung der tiefen mineralisierten "Siwash North'-Zonen bei und geben klare Signale hinsichtlich der Kontinuität der Adern in der Tiefe. Eine Voraussetzung, die praktisch wie geschaffen für den Tagebau ist.

Nach dem Erfolg ist vor dem nächsten Erfolg!

Getrieben von den hervorragenden Ergebnissen und bestärkt durch die gewonnenen Erkenntnisse, treibt Gold Mountain sein "Phase 2'-Bohrprogramm nun noch fokussierter voran. In Sachen Bohrlöchern auf dem "Elk'-Gold Projekt kann schon fast Halbzeitbilanz gezogen werden, da schon 13 der geplanten 34 Bohrlöcher niedergebracht wurden und mehr als 4.300 Bohrmeter von insgesamt 10.000 m zurückgelegt sind.

Das heißt also, dass wir schon sehr zeitnah wieder mit Bohrergebnissen rechnen können!

Ehrgeizige Ziele, auch bei der Exploration! 1 Millionen Unzen Gold bis zum Herbst sollen es mindestens sein!

Ein klares Ziel vor Augen hat Kevin Smith von Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC), nämlich die Erweiterung der "Siwash North'-Ressourcen auf eine Million Unzen Gold. Denn mit dieser kritischen Größe schließt man in den elitären Kreis der kanadischen Millionen-Unzen-Goldproduzenten auf!

Gleichzeitig startet man aber auch die Explorationsarbeiten der "Elusive'-Zone, die aufgrund ihrer hohen Goldanomalie im Boden und zudem der zahlreichen Kupfervorkommen extrem vielversprechend ist!

Quelle: Gold Mountain Mining

Letztlich gehe es auch darum, so der CEO, eine Verbindung zwischen der "Elusive'-Zone und "Elk' Gold herzustellen. Denn das kann schlussendlich das Tor zu einer weiteren großen Tonnage auf dem "Elk'-Grundstück sein!

Das Gesamtpaket stimmt!

Auch deshalb kann der Aktienkurs nur steigen!

Finanziell gut ausgestattet, dank der jüngsten 10 Mio. CAD Finanzierungsrunde, geht es in den kommenden Monaten weiter, um unter anderem den Abbau aus "Pit 2' zu priorisieren. Schon ab September soll dann der Abbau des noch höhergradigeren Erzes aus der Ader "1300' losgehen, während man bereits das erste Erz im Oktober an New Gold liefern wird.

Quelle: Gold Mountain Mining

Eine weitere explorationstechnische Schippe wird nochmals draufgelegt, wenn nämlich ein weiteres Bohrgerät im Rahmen des "Phase 3'-Explorationsprogramms auf die Liegenschaft verlegt wird.

Nicht minder spannend wird es im Oktober, denn dann wird JDS die vorläufige Machbarkeitsstudie vorlegen, die dann eine Mineralressource von mehr als 1.000.000 Unzen Gold beweisen und zudem eine signifikante Menge an Reserven beinhalten soll!

Unser Schnell-Check:

Gold Mountain Mining (A2QLZC) ist ein klarer KAUF!

Einmalig positioniert, um kurzfristig Gewinne einzufahren!

Mit anfänglichem "Toll Milling' zum MEGA-Erfolg!

Langfristig enorme Wachstumsaussichten, sowohl produktions- als auch explorationsseitig!

Es ist davon auszugehen, dass das spitzenprojekt "Elk'-Projekt noch viele Bohrtreffer liefern wird!

TOP- Management vereint massiven "shareholder value' in einer Firma!

Mit rund 6 Mio. CAD gut finanziert! Genehmigungen und Bohrprogramme sorgen für stetigen Nachrichtenfluss!

Für uns ein astreiner Übernahmekandidat!

Charttechnisch riecht es nach Ausbruch!

Fazit: Hoch profitabel in eine goldene Zukunft!

Alle Fundamentaldaten sprechen für Gold, auch wenn der Preis des Edelmetalls zuletzt etwas schwächer tendierte. Hohe Inflationsraten sowie das Gelddrucken rund um den Globus sind DIE Turbo-Booster für den Goldpreis! Noch wesentlich deutlicher als der Goldpreis werden Goldunternehmen wie Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC), steigen!!!

Spätestens mit der in quasi wenigen Tagen erteilten Minengenehmigung und der noch in diesem Jahr einsetzende Cashflow wird weiteres signifikantes Risiko aus dem Unternehmen nehmen, was zwangsläufig in einer Neubewertung münden wird! Und diesen hochwertigen Status, den Gold Mountain gerade am Erreichen ist, erreichen sehr viele Rohstoffunternehmen nie!

Bei Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC) handelt es sich unserer Meinung nach um den derzeit interessantesten angehenden Goldproduzenten auf dem Kurszettel. Die extrem niedrige Marktkapitalisierung nach Abzug der Barreserven von gerade einmal rund 127 Mio. CAD ist definitiv ein Witz, im Vergleich zu anderen Unternehmen.

Wie bereits oben beschrieben rechnen wir schon kurzfristig mit einem stark steigenden Nachrichtenfluss, zu denen gute Bohrergebnisse ebenso gehören sollten wie der Genehmigungserhalt und der ersten Erzlieferung an New Gold, mit der dann das Geldverdienen beginnen wird!

Charttechnisch Brisant! Es riecht förmlich nach Ausbruch!

Auch Charttechnisch könnte sich Gold Mountain Mining (WKN: A2QLZC) kaum präsentieren! Angekommen auf der sehr starken Unterstützung und das im deutlich überverkauften Bereich ist eigentlich Sprengstoff genug für ein Rebound-Feuerwerk bis mindestens in Richtung vorheriges Hoch!

Quelle: StockCharts und JS Research UG

Nutzen Sie die gut 55 % Chance für Ihr Depot und tun Sie es obendrein den Unternehmenslenkern gleich! Noch können Sie extrem günstig kaufen! Und vergessen Sie nicht, "Toll Milling' ist erst der Beginn der wahnsinnigen Wachstumsstory!

Zudem hört man aus gut unterrichteten Kreisen, dass auch schon die ersten Börsenbriefe Gold Mountain ins Visier genommen haben! Kommen wir diesen also zuvor! Hier kaufen Sie keinen risikoreichen Explorer, sondern einen wertvollen zukünftigen Produzenten mit enormem Gold-Hebel!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

Dieser Werbeartikel wurde am 14. Juli 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Gold Mountain Mining, New Gold, eigene Recherche

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Gold Mountain Miningzum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Gold Mountain Mining, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Gold Mountain Mining und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Gold Mountain Mining im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Gold Mountain Mininghalten, und jederzeit weitere eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: XD0002747026,CA29446Y5020,CA38065L1058