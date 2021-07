Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 juillet/July 2021) - The common shares of Prospect Park Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Issuer is a public investment corporation that carries on business with the objective of enhancing shareholder value. Subject to the availability of capital, the Issuer intends to create a focused portfolio of investments, including those within the healthcare and technology sectors, the composition of which will vary over time depending on its assessment of a number of factors including the performance of financial markets and credit risk.

_________________________________

Les actions ordinaires de Prospect Park Capital Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents de cotation et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L'Émetteur est une société d'investissement publique qui exerce ses activités dans le but d'accroître la valeur pour les actionnaires. Sous réserve de la disponibilité des capitaux, l'Émetteur a l'intention de créer un portefeuille ciblé d'investissements, y compris ceux dans les secteurs de la santé et de la technologie, dont la composition variera au fil du temps en fonction de son évaluation d'un certain nombre de facteurs, y compris la performance des marchés financiers et le risque de crédit.

Issuer/Émetteur: Prospect Park Capital Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PPK Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 32 347 074 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 291 951 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/ Sociétés Diversifiées CUSIP: 743523 20 1 ISIN: CA 743523 20 1 1 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 15 juillet/July 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 septembre/September Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for PPK. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com