DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Juli

=== 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q, Amsterdam 07:30 DE/Suse SA, Ergebnis 2Q, Nürnberg 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen Mai *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -92.600 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,7% zuvor: 4,7% 09:30 EU/EuGH, Urteile zur Disziplinarkammer des polnischen Obersten Gerichts, zum Neutralitätsgebot, zur Nutzung der OPAL-Gasfernleitung, zu den Beiträgen zum Einheitlichen Abwicklungsfonds und zu staatlichen Beihilfen (Flughafen Frankfurt Hahn), Luxemburg *** 10:00 DE/Bitkom-Präsident Berg, Halbjahres-PK (online) zur konjunkturellen Lage der Branche 10:00 DE/Südzucker AG, Online-HV *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q, Minneapolis *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q, New York *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 360.000 zuvor: 373.000 *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli PROGNOSE: 17,3 zuvor: 17,4 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli PROGNOSE: 27,0 zuvor: 30,7 *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni Industrieproduktion PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,7% zuvor: 75,2% 15:30 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Livestream) im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats 17:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Chicago-Fed-Präsident Evans (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Rocky Mountain Economic Summit des Global Interdependence Center 19:30 US/Bundeskanzlerin Merkel, Rede zur Verleihung der Ehrendoktorwürde der Johns Hopkins University, Baltimore *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q, Pittsburgh *** 22:15 US/Bundeskanzlerin Merkel und US-Präsident Biden, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Washington - DE/CSU-Landesgruppe im Bundestag, Abschluss Sommerklausur (seit 14.7.), u.a. Teilnahme von CDU-Chef Laschet, Kloster Seeon - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

